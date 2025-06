GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Al sindaco e al caposquadra della Protezione civile di Preone non è mancato il sostegno dei primi cittadini della Montagna friulana. Ben 22 amministratori sono stati presenti in aula con la fascia tricolore per dimostrare la propria vicinanza ai due imputati e per protestare contro una norma che rischia di bloccare l’impegno dei volontari.