Tragedia di Preone, prima udienza in Tribunale a Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prima udienza questa mattina in Tribunale a Udine del processo per la morte di Giuseppe De Paoli, il volontario della protezione civile di 74 anni, vigile del Fuoco in pensione, deceduto il 29 luglio 2023 mentre rimoveva alcuni alberi caduti per il maltempo. Imputati per il reato di omicidio colposo il sindaco di Preone, Andrea Martinis di 76 anni, presente in aula – con al suo fianco 22 primi cittadini con fascia tricolore – e il coordinatore della Protezione civile del paese, Renato Valent di 64 anni.

Quel giorno, De Paoli fu investito da un faggio mentre stava liberando la strada forestale Preone-Pozzis dalle piante schiantate dal maltempo. Il tronco lo colpì senza lasciargli scampo. Per l’accusa, sindaco e coordinatore inviarono la squadra della Protezione civile in una zona pericolosa senza adeguatamente formazione. Oggi il pm Andrea Gondolo ha depositato una consistente serie di documenti che le difese valuteranno in vista della prossima udienza, fissata per il 24 giugno.

Difensori del primo cittadino sono gli avvocati Andrea Ghidina e Cesare Mainardis.

Molto dipenderà dalla ricostruzione di quanto accadde due anni fa.

Al processo si sono costituiti parte civile la vedova, le due figlie e i nipoti della vittima, assistiti dall’avvocato Jacopo Al Jundi del foro di Padova.