Tragedia di Resia, comunità sotto shock

Resia è ancora sotto shock per la tragedia avvenuta ieri in località Tigo, dove è stato rinvenuto il corpo privo di vita di Flavio Micelli, deceduto probabilmente a causa di un infarto. A riferirlo è il sindaco Anna Micelli che chiede rispetto per il lutto che ha colpito i parenti dell’ex forestale di 66 anni, trovato a terra attorniato dai suoi cani affamati. “La nostra piccola comunità è scossa e la situazione non è semplice”, riferisce la prima cittadina. La famiglia sta attendendo l’iter degli accertamenti medico-legali ed è in attesa del nulla osta della Procura di Udine per organizzare le esequie. “La situazione non è semplice e per ottenere l’autorizzazione formale per la sepoltura – conclude -ci vorrà del tempo”.