Tragedia di via Grazzano, la Procura dispone l’autopsia sulla vittima

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Procura di Udine ha disposto l’autopsia sul corpo di Alla Tcheranovskaya, la donna russa di 68 anni deceduta ieri mattina in via Grazzano a causa dell’incendio sviluppatosi nella sua abitazione. “L’esame autoptico – ha spiegato il procuratore Massimo Lia – sarà effettuato nei prossimi giorni”.

L’esame del medico legale dovrà fare chiarezza sulle esatte cause del decesso. La prima ipotesi, avanzata immediatamente dopo la tragedia, è che a uccidere la donna, traduttrice molto conosciuta nel borgo cittadino per la sua cultura e generosità, sia stato il monossido di carbonio sviluppato dal fuoco che ha aggredito un tappeto e il parquet.

A dare vita alle fiamme, secondo una prima valutazione dei vigili del fuoco, è stato un problema elettrico. I pompieri hanno trovato nel salotto una ciabatta carbonizzata, alla quale erano attaccate una stufetta elettrica e le luci dell’albero di Natale.