Tragedia di via Pelliccerie a Udine, l’accusa diventa di omicidio preterintenzionale

Omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi. E’ questa la nuova ipotesi di reato per la quale la Procura di Udine ha indagato Samuele Battistella, il 19enne di Mareno di Piave che ha colpito con un pugno l’imprenditore giapponese Shimpei Tominaga, facendogli sbattere il capo violentemente a terra. L’accusa, inizialmente di lesioni gravissime, è stata modificata il seguito al decesso del 56enne, avvenuto ieri nel reparto di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia dopo quattro giorni di agonia. L’autopsia sul corpo della vittima è stata fissata per venerdì mattina e sarà effettuata dal medico legale Carlo Moreschi.

La tragedia risale alla notte tra venerdì e sabato, quando Tominaga è stato colpito mentre cercava di sedare una rissa in via Pelliccerie in centro città. Oltre a Battistella, sono finiti in custodia cautelare in carcere con l’accusa di rissa aggravata e lesioni anche due suoi amici, il 19enne Daniele Wedam e il 21enne Abd Allah Djouamaa, entrambi di Conegliano. Sono invece accusati solo di rissa aggravata due operai ucraini residenti a Pescara, Oleksander Vitaliyovych Petrov di 31 anni e Ivan Boklach di 29 anni. “Al momento – dice il Procuratore di Udine Massimo Lia – le accuse per gli altri due ragazzi italiani non sono state modificate. Stiamo valutando la loro posizione”.

Il difensore di Battistella e Wedam, l’avvocato Tino Maccarrone di Conegliano, e quello di Djouamaa, l’avvocato Carlo Serbelloni, sembrano decisi a fare ricorso al Tribunale del Riesame. “Le misure cautelari, al netto della gravità dell’accaduto – spiega Maccarrone -, potrebbero quantomeno essere allentate con gli arresti domiciliari. Entrambi i miei assistiti hanno una casa e genitori che possono garantirli. Domani sarò in carcere a Udine – continua – per incontrali e valutare la nomina di un consulente per l’autopsia”.

“Non nomineremo alcun consulente per l’esame autoptico – anticipa Serbelloni – e mi riservo di leggere l’ordinanza di custodia cautelare per valutare l’istanza al Riesame, nel pieno rispetto del profondo dolore dei familiari della vittima”, conclude.