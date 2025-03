Tragedia in A28, morto un conducente

Un incidente dall’esito mortale è avvenuto poco prima delle 15,00 di oggi sull’autostrada A28 (Conegliano – Portogruaro) nel tratto tra Azzano Decimo e Villotta in direzione Portogruaro al chilometro 12 in territorio di Azzano Decimo. Coinvolti nel sinistro due leggeri e un pesante. Da chiarire la dinamica. Una persona è deceduta. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e 118. Nel punto in cui è avvenuto l’incidente i mezzi procedono lungo la corsa di sorpasso. Si sta procedendo all’uscita obbligatoria ad Azzano Decimo (provenienza Conegliano).