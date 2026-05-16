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Tragedia in Carnia: trovati morti i due escursionisti dispersi

Le vittime sono un 23enne austriaco e un 24enne statunitense residente in Germania: i corpi recuperati in elicottero tra il monte Piombada e il monte Bottai
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dei due giovani escursionisti dispersi tra i boschi e le montagne sopra Verzegnis. Dopo ore di perlustrazioni senza sosta, all’alba di oggi il tragico ritrovamento: i corpi senza vita di un cittadino austriaco di 23 anni e di uno statunitense di 24, residente in Germania, sono stati individuati dall’elicottero della Protezione civile lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai, nell’area di Sella Chianzutan.

L’avvistamento è avvenuto attorno alle 6.30 durante un sorvolo dall’alto, reso possibile dal miglioramento delle condizioni meteo dopo il maltempo che aveva complicato le ricerche ieri pomeriggio. Il punto in cui si trovavano i due giovani, sul versante meridionale opposto a Sella Chianzutan, è particolarmente impervio e difficile da raggiungere: per recuperare le salme è stato necessario l’intervento dell’elicottero con verricello.

I due amici erano partiti lunedì 11 maggio da Palazzolo dello Stella, dove soggiornavano in camper, diretti verso un’escursione di alcuni giorni in montagna. La loro Vespa, lasciata parcheggiata proprio a Sella Chianzutan, aveva indirizzato i soccorritori nell’area giusta. Secondo una prima ricostruzione, potrebbero essere precipitati dopo aver perso l’equilibrio su un tratto erboso molto ripido. Il medico legale ipotizza che il decesso possa risalire a diversi giorni fa, forse allo stesso inizio dell’escursione. Sulla tragedia indagano i carabinieri di Udine.

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