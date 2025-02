Tragedia Natisone: capo Vigili del Fuoco, piena fiducia nei magistrati

“Completa fiducia nell’operato della magistratura ai fini dell’accertamento delle responsabilità”. Lo sottolinea il capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Attilio Visconti dopo la chiusura delle indagini sulla tragedia del Natisone, esprimendo “profonda vicinanza” alle famiglie dei tre ragazzi morti e ribadendo “l’indiscutibile capacità professionale” di tutti i vigili del fuoco nell’espletamento del soccorso pubblico”.

“Sono note a tutti – dice il capo del Dipartimento – le difficoltà insite in ogni intervento di soccorso pubblico, le innumerevoli variabili, da affrontare a volte in frazioni di secondo, e i rischi connessi ad operazioni in emergenza che quotidianamente i vigili del fuoco affrontano senza alcun indugio e su tutto il territorio nazionale, e che ne fanno il Corpo più amato del Paese”.