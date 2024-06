Tragedia nel Natisone: ecco cos’è successo nel cielo del Friuli venerdì scorso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il primo elicottero, Drago 149 dei Vigili del Fuoco, è decollato da Venezia alle 14.03, mentre come ha confermato il procuratore di Udine, Massimo Lia, la prima telefonata di soccorso è partita dal cellulare di una delle vittime alle 13.29 e 57 secondi. Il secondo elicottero, quello dell’elisoccorso regionale considerato però con funzioni sanitarie e con base a Campoformido è invece decollato alle 14.07 in seguito a una nuova telefonata in cui si parla di giovani che stanno annegando. Il servizio regionale può contare su due apparecchi nella fase della tragedia entrambi a terra. Tutti e due i velivoli sono dotati di verricello, uno solo ha un equipaggio completo con personale sanitario, verricellista e il tecnico di elisoccorso del soccorso alpino a bordo. Il secondo mezzo può volare senza personale sanitario e recupera il tecnico anche dopo il decollo. L’elisoccorso è il primo ad arrivare sul luogo della tragedia alle 14.14, gli orari che vedete nel video registrato da FlightRadar sono UTC e quindi sul fuso orario di Greenwich a cui va aggiunta l’ora legale. Drago 149 arriva sul fiume Natisone alle 14.28 quando l’elisoccorso ha già effettuato una prima perlustrazione del fiume senza risultato. La legge italiana è molto chiara sulle competenze che per questo tipo di intervento sono dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile e non del soccorso alpino che invece è competente per le zone impervie. L’elisoccorso regionale viene richiamato alla base alle 14.44. Drago 149 resta invece operativo per la ricerca fino alle 15.33 quando fa rientro al Trieste Airport.