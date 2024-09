Tragedia del Natisone, cittadinanza onoraria al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Domani a Premariacco, il Comune conferirà la cittadinanza onoraria al corpo nazionale dei vigili del fuoco per il lavoro svolto con abnegazione e innegabile senso del dovere nei 23 giorni successivi alla disgrazia che costò la vita ai 3 ragazzi nella forra del Natisone. Il sindaco De Sabata, un premio per la professionalità ma anche per il valore umano: “ricordo ancora la delusione nei loro occhi quando non riuscivano a trovare il corpo di Cristian”.