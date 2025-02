Tragedia Natisone, elicottero Drago troppo lontano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Se anche si fosse levato in volo subito dopo la prima chiamata di soccorso da parte dei ragazzi bloccati dalla piena del fiume Natisone, l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco che si trovava a Venezia non sarebbe arrivato nella zona del Ponte Romano di Premariacco in tempo per salvare i ragazzi. E’ uno degli elementi emersi dalle complesse indagini del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Udine che per mesi ha raccolto gli elementi utili a ricostruire la tragedia che il 31 maggio scorso si è consumata sul greto del fiume in piena. Mesi di indagini, centinaia di accertamenti, di verifiche, testimonianze e rilievi che hanno portato a una corposa informativa che da alcune settimane è anche nelle mani degli avvocati delle parti coinvolte nell’inchiesta. In poco più di cento pagine – secondo quanto si apprende da fonti qualificate – vengono ricostruiti i drammatici momenti di quella tragedia, il contesto nel quale hanno operato i soccorritori e i protocolli da seguire, con riflessioni anche sulla eventuale possibilità di modificare il sistema di smistamento delle chiamate di emergenza e di integrare le istruzioni operative da dare al personale. Per esempio, le caratteristiche che individuano quello che viene definito “soccorso sanitario” per permettere un’immediata attivazione delle operazioni, compreso il decollo dell’elicottero più vicino al luogo dell’emergenza, cosa che avvenne, ma in tempi non sufficienti a salvare i tre ragazzi. Non è da escludere anche l’ipotesi di una valutazione – poi rivelatasi errata – sulla velocità di innalzamento del livello dell’acqua. Nell’inchiesta sono indagati tre vigili del fuoco, presenti quel giorno nella sala operativa del comando di Udine, e un operatore della Sores. Il reato ipotizzato è omicidio colposo. La Procura chiuso le indagini alla fine dello scorso gennaio e, considerata la complessità del fascicolo composto da migliaia di pagine, le parti hanno deciso di non presentare memorie difensive e di andare, quindi, direttamente all’udienza preliminare.