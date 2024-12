Tragedia del Natisone, indagati tre vigili del fuoco e un infermiere della Sores

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono quattro le persone indagate per l’ipotesi di omicidio colposo per la morte di Cristian Molnar, Bianca Doros e Patrizia Cormos, i tre ragazzi rumeni travolti e uccisi il 31 maggio dalla furia del fiume Natisone. La Procura di Udine ha iscritto nel registro degli indagati tre vigili del fuoco, in servizio quel giorno nella sala operativa di Udine, e l’addetto della Sores che ha ricevuto le telefonate e attivato l’intervento dell’elicottero.

I quattro indagati potrebbero essere in qualche modo coinvolti nei presunti ritardi che non consentirono all’elicottero di arrivare in tempo da Venezia per salvare le tre vittime. Ritardi che potrebbero essersi accumulati nella catena di comunicazione tra vigili del fuoco, Sores e la base dell’elicottero. Patrizia, una delle tere vittime, fece quattro drammatiche telefonate per chiedere aiuto alla centrale del Sores di Palmanova. Come prassi le telefonate furono smistate alla centrale di Udine dei vigili del fuoco fino all’invio dell’elicottero, alzatosi da Venezia.

I pompieri, due difesi dall’avvocato Stefano Buonocore e uno dall’avvocato Alfonso Mangoni di Salerno, e l’infermiere, difeso dall’avvocato Maurizio MIculan, sono stati invitati a comparire nei prossimi giorni in Procura per rispondere alle domande del Procuratore Massimo Lia e della titolare del fascicolo, il sostituto procuratore Letizia Puppa. “Vedremo – ha detto oggi Lia – se risponderanno alle nostre domande”.

I tre difensori, però, hanno già fatto sapere alla Procura che né loro né i loro assistiti si presenteranno, in attesa di avere accesso al fascicolo per poter elaborare una linea difensiva.

Sul versante delle famiglie Doros e Molnar, ha parlato l’avvocato Gaetano Laghi. “Prendo atto e aspetto i passi successivi della Procura – ha detto -. Non escludo che possano esserci altri indagati, visto che c’è una catena di responsabilità, anche sotto il profilo di un’eventuale omessa vigilanza”.

“Ciò che preme alle famiglie – ha concluso l’avvocato Maurizio Stefanizzi, legale della famiglia Cormos – è che si faccia piena luce sull’accaduto”.