Tragedia Natisone, la verità dal cellulare di Patrizia

Giornata cruciale quella di giovedì 20 giugno per quanto riguarda le indagini sulla tragedia di Premariacco. E’ quello il giorno in cui verrà conferito l’incarico per la copia forense del contenuto del telefonino di Patrizia Cormos, l’unico apparecchio finora recuperato dalle acque del Natisone. Da quel momento, sarà possibile l’estrazione dei dati che potrebbero dare una svolta alle indagini in corso. A rivelarlo è l’avvocato Gaetano Laghi, che assiste sia la famiglia di Cristian Molnar che di Bianca Doros. Il lavoro degli inquirenti, infatti, è indirizzato a determinare l’orario preciso delle chiamate di soccorso partite da quel telefonino. Nel frattempo, proseguono senza sosta da oltre due settimane le ricerche del corpo di Cristian Molnar. Il fratello Radu è sempre presente a Premariacco, concentrato sulle operazioni che vedono un importante dispiegamento di forze in campo. Anche oggi, il sindaco di Premariacco Michele De Sabata ha sottolineato l’impegno di tutta la comunità. GUARDA IL VIDEO