GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Soffro ad ogni notizia che riguarda la scomparsa di mia figlia, ma lotterò finché sarò in vita per lei”. Sono le parole di Mihaela, la mamma di Patrizia Cormons, che alla notizia dei quattro indagati, aggiunge: “spero non succeda mai più una cosa del genere, quelle persone hanno studiato per gestire questo tipo di emergenze ”.