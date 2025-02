Tragedia Natisone, per avvocato e Cgil nulla è rimasto intentato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Capiamo il dolore causato alle famiglie delle vittime dalla tragedia del Natisone, ma dimostreremo che i vigili del fuoco hanno tentato di soccorrere in ogni modo i tre ragazzi e che nulla è rimasto intentato”. Lo dice l’avvocato Alfonso Mangoni, difensore di uno dei tre pompieri indagati per l’omicidio colposo di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar, travolti il 31 maggio dalla furia del fiume in piena.

Una risposta alle parole della madre di Patrizia, che ieri ha parlato ai microfoni di Telefriuli dopo aver ascoltato per la prima volta l’audio delle telefonate con cui la figlia chiedeva aiuto ai vigili del fuoco.

“Questa tragedia – ha continuato il legale – ha colpito un’intera comunità, comprese le famiglie degli operatori. Ora parleranno gli atti processuali”.

Non hanno inteso rilasciare dichiarazioni, invece, gli avvocati Stefano Buonocore e Maurizio Miculan, difensori degli altri due pompieri e dell’operatore della Sores indagati dalla Procura di Udine.

Sulla vicenda sono intervenuti anche il coordinamento Vigili del Fuoco e la segretaria generale regionale della Fp Cgil, Orietta Olivo, a parere dei quali “chi è intervenuto ha rispettato i protocolli”.

“Non è accettabile – dicono – che un lavoratore possa ritrovarsi imputato davanti alla giustizia semplicemente per aver svolto il proprio lavoro, per di più nel pieno rispetto delle procedure. Riteniamo necessario che l’amministrazione assuma su di sé il patrocinio legale dei lavoratori coinvolti, esattamente come avviene in altri comparti pubblici”.

Per il sindacato, la vicenda giudiziaria non deve mettere in discussione la professionalità e il comportamento ineccepibile tenuto dagli operatori in una complessa operazione. “Davanti al rischio di processi mediatici e di fronte a parole che spesso pesano come macigni – concludono – crediamo che spetti in primis all’amministrazione tutelare chi per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco continua a svolgere quotidianamente il proprio lavoro con professionalità e spirito di servizio, spesso in condizioni estreme e senza margini d’errore”.