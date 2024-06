Tragedia del Natisone, in un video il tentativo estremo di un vigile del fuoco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il disperato gesto di un in vigile del fuoco che ha provato a salvare i tre ragazzi – Patrizia, Bianca e Cristian – dalla furia del Natisone quando erano ancora abbracciati, è stato l’ultimo tentativo per strapparli alla furia dell’acqua. Immagini immortalate dal video di un passante anonimo dal Ponte Romano a Premariacco, e rilanciate dalla tv francese Hespress su Instagram. Istanti intensi che testimoniano come un pompiere abbia messo a repentaglio sua stessa vita per raggiungerli e riportarli a riva. Nel filmato si vede il soccorritore nuotare con tutte le proprie forze sul lato che i giovani avrebbero dovuto percorrere, molti minuti prima, quando il livello dell’acqua era ancora basso. Ma la furia dell’acqua era troppo forte e il vigile del fuoco benché allenato a simili interventi- ha dovuto desistere, mentre poco dopo i tre sono stati portati via dalla corrente che ha sciolto il loro ultimo abbraccio. Bianca – come poi si è saputo – non sapeva nuotare, Patrizia e Cristian non hanno voluto abbandonarla. Il vigile del fuoco ha dovuto quindi rinunciare per non rischiare di essere a sua volta trascinato via dalla piena del Natisone.