Tragedia Natisone: Vigili fuoco, piena fiducia su operato magistratura

In merito alla notizia dell’invio degli avvisi di garanzia da parte della Procura della Repubblica di Udine a tre vigili del fuoco per la morte dei tre ragazzi travolti dal fiume Natisone il 31 maggio scorso, “nella consapevolezza che si tratta di un atto a tutela dei diritti del cittadino indagato e riconoscendo le grandi capacità tecniche e professionali di tutti gli operatori del Corpo nazionale, il Dipartimento dei Vigili del fuoco esprime la massima fiducia nell’operato della magistratura per l’accertamento delle responsabilità”. Lo riporta una nota dei Vigili del fuoco diffusa nel pomeriggio.