Tragedia nel Natisone, legali famiglie in Procura

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Stamattina gli avvocati delle famiglie dei tre ragazzi travolti dalla furia del Natisone il 31 maggio a Premariacco hanno incontrato il procuratore di Udine Massimo Lia e il Pm titolare del fascicolo, Letizia Puppa. Le indagini sono ancora in corso e anche ai legali è stato chiesto di mantenere il riserbo. All’incontro c’erano anche i genitori di Patrizia Cormos, che hanno riferito di apprezzare l’impegno degli inquirenti per far luce sull’accaduto. Sentiamo le dichiarazioni dei legali e della mamma di Patrizia a conclusione dell’incontro.