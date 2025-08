Tragedia sul Monte Goriane: Tarvisio in lutto per Marco Della Pietra

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Comunità di Tarvisio sotto shock per la tragica morte di Marco Della Pietra, 22 anni, trovato senza vita ieri sul Monte Goriane, il monte dei Tre Confini. Il giovane non era rientrato a casa dopo aver partecipato ai preparativi della Festa dell’Amicizia. L’allarme è scattato all’alba, con un’imponente operazione di ricerca coordinata dalla Sores: in campo Guardia di Finanza, Soccorso Alpino di Cave del Predil, Vigili del Fuoco, elisoccorso regionale, quattro unità cinofile e l’elicottero della Finanza di Bolzano. Il corpo di Marco è stato individuato in fondo a un canalone, probabilmente scivolato sul terreno reso insidioso dalla pioggia, durante la discesa verso la pista forestale. Oggi il sindaco di Tarvisio, Renzo Zanette, ha incontrato la famiglia della vittima e la giunta comunale ha deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno del funerale, ancora da definire. Un segno di vicinanza a una comunità che, di fronte a questa tragedia, si stringe intorno ai familiari e agli amici del giovane Marco.