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Cronaca

Tragedia sulla Pontebbana, Desiree ha donato i suoi organi

La piccola, dopo l'incidente di domenica scorsa, era arrivata all'ospedale in condizioni disperate.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non ce l’ha fatta la piccola Desiree, la bambina di appena 4 anni che lottava tra la vita e la morte da domenica scorsa, giorno del tragico incidente avvenuto lungo la statale 13 Pontebbana nel comune di Basiliano.

Nel mezzo di un dolore immenso e indescrivibile, la famiglia ha compiuto un straordinario gesto d’amore: i genitori hanno dato il consenso all’espianto e alla donazione degli organi della loro bambina, offrendo una speranza di vita ad altri piccoli in attesa di un trapianto.

Desiree è la seconda vittima del violento impatto. Nello schianto era morta sul colpo la sorella maggiore, Noemi, di 11 anni. Per la piccola Desiree i medici hanno lottato per giorni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Udine, prima di dover rendere conto della tragica resa.

I sanitari hanno spiegato quanto fosse disperato il quadro clinico fin dall’inizio: le condizioni di arrivo della bambina in ospedale erano gravissime, oltre che per il trauma alla cassa toracica dovuto alle cinture di sicurezza, per il trauma cranico determinato dal tempo passato tra l’arresto cardiaco e la rianimazione. Un dramma che ha straziato la famiglia, stretta in queste ore da una rete di supporto specialistico. Entrambi i genitori hanno già ricevuto immediato sostegno psicologico per far fronte al devastante lutto. Come riferito dal legale di famiglia, l’avvocato Andrea Castiglione, il padre – rimasto ferito in modo non grave e già dimesso dall’ospedale – è profondamente distrutto: l’uomo è devastato dal dolore e continua a colpevolizzarsi per l’accaduto”. La volontà espressa dai genitori è ora quella di dare l’ultimo saluto alle due figlie insieme, celebrando un unico funerale per riunire le piccole in un solo abbraccio.

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