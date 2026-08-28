Tragedia sulla Pontebbana, scomparsa anche la sorellina di Noemi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non ce l’ha fatta la piccola Desiree, la sorellina di quattro anni di Noemi Schiavo, la bambina di 11 anni tragicamente scomparsa domenica scorsa in un terribile schianto sulla Pontebbana, in Comune di Basiliano. Pochi minuti fa, la commissione medica dell’ospedale di Udine, dove era ricoverata in terapia intensiva in gravissime condizioni, ne ha dichiarato la morte cerebrale.

Come prevede la legge, la decisione dei tre medici della commissione, che si era riunita alle 12.30 e che ha constatato la cessazione irreversibile delle funzioni vitali della bambina, è arrivata dopo sei lunghe ore di osservazione. Nelle prossime ore i sanitari chiederanno ai genitori, Addis Schiavo e Jessica Folladore, l’autorizzazione all’espianto e alla donazione degli organi di Desiree.

Il nuovo devastante lutto che ha colpito i genitori è arrivato cinque giorni la scomparsa della prima figlia. Domenica, il padre stava rientrando dal mare con a bordo le figlie, quando ha perso il controllo della propria autovettura, schiantandosi su un platano della Strada statale 13. Le due bambine stavano dormendo sul sedile posteriore dell’auto, assicurate con la cintura di sicurezza. Purtroppo ciò non è bastato a salvare loro la vita. I sanitari hanno cercato inutilmente di rianimare Noemi. La sorella minore, invece, era stata rianimata e portata in ospedale a Udine.

Una tragedia che ha sconvolto quattro comunità friulane: Bertiolo e Resia, luoghi di origine dei genitori, Basiliano e Udine, dove la famiglia si era stabilita.