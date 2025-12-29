Tragedia via Grazzano, donna morta per monossido di carbonio

E’ stata l’inalazione del monossido di carbonio a causare la morte di Alla Tcheranovskaya, la donna russa di 68 anni deceduta l’antivigilia di Natale in via Grazzano durante l’incendio sviluppatosi nella sua abitazione. Lo conferma l’esame autoptico disposto nei giorni scorsi dalla Procura di Udine ed effettuato oggi dal medico legale Francesca Sinopoli, che ha escluso altre cause.

A dare vita alle fiamme, secondo una prima valutazione dei vigili del fuoco, è stato un problema elettrico. I pompieri hanno trovato nel salotto una ciabatta carbonizzata, alla quale erano attaccate una stufetta elettrica e le luci dell’albero di Natale.