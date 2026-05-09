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Cronaca

Tragico incidente con la moto da cross, muore uomo di 62 anni

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Un tragico incidente a San Vito di Fagagna è costato la vita a Bruno Zucchiatti, 62 anni del luogo. Tutto sarebbe accaduto nella serata di ieri, quando l’uomo, carrozziere a Tavagnacco, è uscito di casa in sella alla sua moto da cross, senza però fare ritorno. I familiari, non vedendolo tornare, hanno lanciato l’allarme.
Sono così cominciate le ricerche, proseguite stamattina, alle quali hanno partecipato i vigili del fuoco, i carabinieri e tanti volontari del paese. Il corpo senza vita di Zucchiatti è stato ritrovato alle 9.30 in un campo, seminascosto tra il frumento.
Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo ha affrontato una curva mentre viaggiava su una strada sterrata in località Silvella Bassa, perdendo il controllo. Uscendo di strada, ha impattato su un muretto di cemento ed è stato catapultato insieme alla moto nel campo, perdendo la vita.
Il corpo è stato portato nel cimitero del paese e messo a disposizione delle autorità.
Lo ricorda il vicesindaco di San Vito, Leonardo Barberio, con il quale aveva da tempo stretto amicizia. “Era una persona alla mano – racconta – disponibile con tutti, che si dava da fare anche per organizzare le feste in paese. Per la comunità – conclude – è una grave perdita”.

Editoriale il Friuli s.r.l.

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Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

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