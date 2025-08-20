Tragico incidente in Kosovo: muoiono i genitori, gravissimo il figlio 19enne

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una tragedia ha scosso nelle scorse ore la comunità di Gorizia. Shemsi e Ajshe Gashi, cittadini kosovari residenti nel capoluogo isontino, sono morti in un incidente stradale avvenuto a Llapushnik, mentre si trovavano in vacanza nel loro Paese d’origine. Il figlio Fatlum, di 19 anni, è rimasto gravemente ferito nel sinistro e lotta in ospedale tra la vita e la morte: il ragazzo è molto conosciuto in riva all’Isonzo per essere il titolare del Lumi_Barber_Shop, negozio di barbiere aperto da pochi mesi nella centrale via Formica capace di attirare clientela non solo da Gorizia, ma anche dalla vicina Trieste. Il dramma ne porta con sé un altro: la sorella 15enne di Fatlum è rimasta da sola ad affrontare questo momento durissimo, e gli amici della famiglia Gashi hanno aperto una raccolta fondi, attiva anche online, per aiutarla a coprire le spese dei funerali dei genitori. Un appello in merito è stato appeso sulla vetrina d’ingresso dell’attività di barberia di Fatlum, dove ogni sera dopo le 20 gli amici del ragazzo si ritroveranno fino a domenica per sostenere la colletta.

Lo sgomento della città è rappresentato dal sindaco Rodolfo Ziberna.