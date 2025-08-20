Tragico incidente in Kosovo: muoiono i genitori, gravissimo il figlio 19enne

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una tragedia ha scosso la città di Gorizia: è di due morti e un ferito gravissimo il bilancio di un incidente stradale occorso in Kosovo ad una famiglia originaria della zona e residente nel capoluogo isontino. A perdere la vita sono stati i genitori di Fatlum Gashi, 19 anni, rimasto gravemente ferito nel sinistro e conosciutissimo in città per aver aperto da alcuni mesi un negozio di barbiere in via Formica. Il giovane attualmente si trova in coma a lottare tra la vita e la morte. Il dramma ha un altro risvolto: la sorella 15enne di Fatlum, non coinvolta nell’incidente, è rimasta sola e per aiutarla a coprire i costi del funerale del papà e della mamma gli amici del 19enne hanno iniziato una raccolta fondi.