Tragico schianto a Spessa: morto 49enne di Premariacco

Incidente mortale ieri sera, intorno alle 21, all’ingresso di Spessa. Cristian Chiappo, 49enne di Premariacco, ha perso la vita dopo aver perso il controllo dello scooter su cui viaggiava lungo la provinciale 48. Ancora da chiarire le cause dell’uscita di strada, avvenuta senza il coinvolgimento di altri veicoli: il mezzo è finito contro un cartello su un’isola spartitraffico.

L’impatto è stato fatale e all’arrivo dei soccorritori non c’era più nulla da fare. Chiappo era conosciuto e stimato in paese, dove lavorava in proprio nel settore del movimento terra. La tragedia si è consumata nei pressi del ristorante “Posto giusto”, davanti al quale si sono radunati in breve tempo familiari e amici.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che hanno delimitato l’area, gestito la viabilità e avviato gli accertamenti raccogliendo le testimonianze utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.