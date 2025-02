Tragico schianto a Tavagnacco: muore a 22 anni Gabriele Zentilin

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Gabriele Zentilin, 22enne di Premariacco. Il dramma si è consumato nella serata di ieri, intorno alle 21:40, lungo via Vittorio Veneto a Tavagnacco, all’altezza del civico 11.

Zentilin ha perso il controllo della sua Alfa Romeo 159, schiantandosi contro un platano a bordo strada. L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo: è morto sul colpo. Difficili le operazioni dei vigili del fuoco per liberare dalle lamiere accartocciate dell’Alfa il corpo del 22enne. Il personale del 118 ha potuto solamente constatarne il decesso.

I carabinieri della stazione di Udine Est e del Norm di Udine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, che non ha coinvolto altri mezzi. Il veicolo è stato posto sotto sequestro, mentre la salma è stata portata all’obitorio di Udine, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gabriele Zentilin aveva compiuto 22 anni lo scorso 9 dicembre e lavorava come elettricista in un’azienda di Manzano. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto la comunità di Premariacco, dove Gabriele era molto conosciuto.

Era un ragazzo ben voluto da tutti. Aveva giocato nell’Azzurra calcio e in altre squadre del territorio. Poi aveva lasciato il pallone per avere le domeniche libere, visto anche il suo impegno lavorativo.

Il sindaco Michele De Sabata e il vicesindaco Monika Drescig hanno espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale alla famiglia, già provata dalla scomparsa a febbraio del 2022, per un male incurabile, della madre di Gabriele, Liliana Pantani.

“Un altro febbraio da cancellare per la famiglia. Sono notizie che rattristano e che non vorremmo mai ricevere”, hanno dichiarato gli amministratori. “Siamo vicini al fratello più piccolo, Piero, al padre Roberto e alla nonna di Gabriele ai quali esprimiamo la nostra vicinanza. Siamo a loro disposizione, per qualunque necessità”.