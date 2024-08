‘Tram…vata’: ripartenza del tram di Opicina ancora lontana

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Otto anni. Quasi 3 mila giorni. Il tram di Opicina, una delle attrazioni più importanti di Trieste non sembra trovare pace. Era il 16 agosto 2016 quando due autovetture si scontrarono frontalmente, nessun ferito grave del resto si tratta di un mezzo costruito a inizio novecento con velocità massima bassissima. Da allora però è iniziato un calvario che ha visto lavori di adeguamento dell’impianto continui e il servizio fermo al palo. A dover dare il via libera è l’Ansfisa che da diversi anni ha posto la lente di ingrandimento sull’impianto chiedendo prima una serie di interventi, che hanno portato a cambiare un paio di chilometri di binari e traversine, un adeguamento delle fermate e di altri aspetti tecnici, e poi chiedendo ulteriori modifiche. Nelle scorse settimane sono arrivate ulteriori prescrizioni che hanno mandato su tutte le furie il sindaco Roberto Dipiazza che ad ogni incontro pubblico sottolinea come «sia incredibile che un linea tranviaria come il tram che viaggia a 20 chilometri orari si trovi prescrizioni per treni ad alta velocità». Il Comune in ogni caso vorrebbe evitare lo scontro e sta cercando di far presente all’ente di controllo che i lavori dovrebbero essere avviati nel corso delle prossime manutenzioni e intanto chiede di far partire il servizio. Un braccio di ferro che quindi si preannuncia complicato mentre il tram continua a restare tristemente fermo.