Tranello sui social, giovane friulano truffato di 14 mila euro

Promettevano guadagni facili in cambio di like su video promozionali pubblicati su YouTube e piccoli bonifici bancari. Così, un ragazzo di 23 anni di Basiliano è stato adescato in rete e raggirato da alcuni sconosciuti che, contattandolo successivamente via WhatsApp e Telegram, lo hanno convinto a versare complessivamente 14mila euro su un conto corrente da loro indicato.

In breve tempo, il giovane ha visto svanire gran parte dei suoi risparmi, fino a comprendere che si trattava di una truffa. Alla vittima non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri di Lignano Sabbiadoro, ai quali ha raccontato l’inganno in cui era caduto.