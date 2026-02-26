Transalpina, entro l’anno torna la rete della Cortina di Ferro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non ci saranno le temute guardie confinarie e andare “dall’altra parte” sarà sempre possibile. Ma una sensazione di cosa fosse la divisione tra Italia e l’allora Jugoslavia nella seconda metà del Novecento sarà palpabile ancora entro dicembre: il 2026 sarà infatti l’anno in cui sarà nuovamente eretta una parte di rete divisoria nell’area di piazza Transalpina tra Gorizia e Nova Gorica. Un intervento voluto proprio per far capire al turista cosa significasse nel concreto la Cortina di Ferro.