Transalpina, tornerà una parte di rete divisoria

Un'area con molto verde, diverse panchine, ztl su lato italiano e con l'obiettivo di diventare pedonale nel tempo su lato sloveno, mentre sarà riposizionata sul versante verso il valico di San Gabriele anche una copia della vecchia rete divisoria per far comprendere al turista cosa significasse vivere con un confine di mezzo. Sono alcuni degli spunti emersi nel corso della riunione svolta in Transalpina tra autorità italiane e slovene per fare il punto sullo stato dell'arte dei lavori che interessano in questi mesi la piazza a metà tra Gorizia e Nova Gorica.

A proporre un nome unico per l’area antistante la Transalpina è stato nel corso della conferenza anche il vicepresidente del consiglio dei ministri sloveno Matej Arcon, che ha indicato in “piazza della cultura europea” il possibile nome unico dell’area. E intanto il sindaco di Nova Gorica Samo Turel guarda all’appuntamento di giovedì, quando la sua città ospiterà i festeggiamenti per il ventesimo anniversario dell’ingresso della Slovenia nell’Unione Europea.