Trapianti di cuore, 40 anni di storia a Udine guardando al futuro

Un riferimento sul piano dei trapianti di cuore ormai da quando, 40 anni, ci fu il primo intervento di questo tipo. E' l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove questa mattina è stato celebrato l'evento che avvenne nel novembre 1985, il primo di oltre tremila trapianti di organi – di cui 132 nel solo 2024, anno dei record in questo senso – svolti nel presidio del capoluogo friulano in questi quattro decenni.
Per l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi Udine è un modello. Nell’ottobre scorso un ulteriore tassello di eccellenza è stato messo dalla Cardiochirurgia udinese, con un paziente affetto da insufficienza cardiaca terminale sottoposto con successo al primo trapianto – con tecnica a cuore battente – su un paziente portatore di un cuore artificiale totale utilizzando un organo proveniente da donazione post arresto cardiocircolatorio.