Trapianti in FVG, numeri da record: 132 nel 2024

Spiccano i numeri dei trapianti realizzati nel 2024: 29 di cuore, 43 di fegato e 60 di rene, per un totale di 132 trapianti. In Friuli Venezia Giulia si è registrato un incremento sia nel numero di potenziali donatori segnalati, grazie al lavoro svolto principalmente nelle Terapie Intensive, sia nel numero di donatori effettivamente utilizzati, anche grazie alla significativa riduzione delle opposizioni alla donazione. Sono i numeri emersi nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’attività svolta nel 2024 dal Centro trapianti del Friuli Venezia Giulia. Un record di 132 trapianti di organi solidi. Tra questi, il numero di trapianti di fegato (43) segna un record storico per la regione: dal 1996 a gennaio 2025, si registrano complessivamente 824 trapianti di questo organo. Inoltre, c’è stato un aumento nell’attività di donazione di tessuti: 360 donatori di cornee e 20 donatori multitessuto, contro gli 8 del 2023, con una conseguente riduzione della fuga di pazienti. Questo risultato è stato possibile grazie alla collaborazione tra CRT, Direzioni sanitarie, hospice e reparti di degenza dei vari presidi ospedalieri della regione.Il CRT, con il supporto della Direzione centrale Salute, ha proseguito gli audit dei coordinamenti ospedalieri di ASUFC e Gorizia-Monfalcone, con l’obiettivo di rafforzare la stabilità della rete regionale. Le iscrizioni al Registro regionale dei donatori di midollo osseo hanno registrato un incremento del 30% rispetto al 2023, superando il record storico raggiunto nel 2019.