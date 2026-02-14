  • Aiello del Friuli
Cronaca
Il Ministero dell'Interno dovrà indennizzarlo con 700 euro: a stabilirlo una sentenza del Tribunale di Roma

Trasferimento illegittimo da Cpr Gradisca in Albania: risarcito

Redazione
Autore: Redazione

Dal Cpr di Gradisca d’Isonzo era stato trasferito a quello di Gjader, in Albania, illegittimamente. A stabilirlo una pronuncia del Tribunale di Roma, che ha costretto il Ministero dell’Interno a risarcire con 700 euro il protagonista della vicenda, un cittadino algerino cinquantenne. Lo riporta il quotidiano La Repubblica, che aggiunge come sia la prima volta che il Viminale venga condannato per un fatto simile. Nello scorso mese di maggio l’uomo, residente in Italia da 19 anni e padre di due figli minorenni, è potuto uscire dalla struttura situata oltre l’Adriatico in seguito al riconoscimento dell’ingiusto trattenimento dopo lo spostamento avvenuto qualche settimana prima dal centro di permanenza per i rimpatri isontino. Il trasferimento ed il successivo trattenimento avrebbero, secondo la sentenza emessa, compromesso la possibilità di esercitare il diritto-dovere di visita nei confronti dei figli nonché inciso sui diritti fondamentali dell’uomo.

