Trasferita in un ospedale austriaco la moglie del medico ucciso dal monossido

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stata dimessa dal Cattinara la moglie di Berndt Urlesberger, il medico e professore austriaco ucciso dal monossido di carbonio la sera del 30 dicembre in un appartamento in via Crispi 5 a Trieste. La donna, che era ricoverata in medicina d’urgenza in gravi condizioni, è stata trasferita in un ospedale austriaco. Intanto, l’autorità giudiziaria ha posto sotto sequestro una mansarda, l’appartamento al quarto piano dove ha trovato la morte il medico austriaco e uno degli appartamenti del terzo piano, non abitato la sera del 30 dicembre, dove è stata riscontrata un’alta concentrazione di monossido. Resta da capire dove si è prodotto il mortale gas, visto che nel palazzo non ci sono caminetti o stufe. L’indagine tecnica, che richiederà molto tempo, è affidata ai Vigili del Fuoco, che dovranno verificare soprattutto lo stato delle caldaie e della canna fumaria. Per quanto riguarda la tragedia di Forni di Sopra, sempre legata al monossido di carbonio, resta ricoverato in terapia intensiva al Cattinara in prognosi riservata Maurizio Chisciotti, il marito 73enne di Patrizia Pontani, la pordenonese di 66 anni deceduta la notte di Natale, nella casa vacanze nella località della montagna friulana, anche lei vittima del gas killer.