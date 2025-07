Trasportavano migranti in Germania attraverso il FVG, arrestate le 2 menti irachene

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono state arrestate le due figure chiave di un’organizzazione criminale che dalla Germania orchestrava il trasporto illegale di migranti provenienti dal Medio Oriente. Il prezzo per il viaggio fino al paese di destinazione si aggirava per ciascuno straniero tra i 6.000 e gli 8.000 euro ciascuno.

L’indagine, condotta dalla Polizia di Frontiera di Gorizia e coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Trieste, ha preso il via dagli arresti avvenuti nel giugno 2024 a Gorizia. In due distinte operazioni, erano stati fermati due cittadini serbi che trasportavano sette siriani e un cittadino tedesco con a bordo dieci siriani e due turchi. Le successive investigazioni, svolte in collaborazione con le polizie tedesca e slovena, hanno permesso di identificare un’articolata rete criminale con base in Germania. Il sodalizio sfruttava strutture ricettive in Friuli Venezia Giulia, inclusi appartamenti e B&B, per ospitare gli autisti impiegati nei viaggi di migranti irregolari dalla Slovenia all’Italia e, in un secondo momento, verso la Germania.

A seguito di queste evidenze, il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) presso il Tribunale di Trieste ha emesso due Mandati di Arresto Europei nei confronti dei due cittadini iracheni ritenuti a capo dell’organizzazione. Entrambi i mandati sono stati eseguiti dalla polizia tedesca, che ha così completato lo smantellamento di questo gruppo criminale.