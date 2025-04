Trasporti: Regione, ruolo ricerca cruciale su rapidi mutamenti settore

Il Friuli Venezia Giulia rappresenta una naturale piattaforma logistica intermodale per i trasporti a livello internazionale che l’Amministrazione regionale sta supportando con risorse importanti. I mutamenti rapidissimi che stanno caratterizzando anche questo settore vanno analizzati con grande attenzione, valorizzando le soluzioni innovative che possono arrivare dal mondo accademico.

Questo, in sintesi, il pensiero espresso oggi dall’assessore alle Infrastrutture in apertura del convegno “La riforma dell’autotrasporto compie 20 anni”, ospitato dall’Università di Trieste. Secondo l’esponente della Giunta i divieti di circolazione sull’autostrada del Brennero, la chiusura del tratto ferroviario dei Tauri, la crescita dei traffici attraverso Tarvisio, l’aumento negativo del trasferimento delle merci dal ferro alla gomma e l’accorciamento della filiera del trasporto marittimo a causa delle tensioni in atto sono fenomeni che hanno un impatto decisivo sullo sviluppo di un territorio.

Per questo la Regione ha istituito una cabina di regia per favorire un dialogo costante tra istituzioni, imprese, operatori, università ed enti di ricerca, per elaborare proposte normative funzionali alle attuali esigenze e per garantire, in un’ottica complessiva, i necessari investimenti e incentivi alle infrastrutture e ai servizi di questo comparto che resta strategico per il Friuli Venezia Giulia.