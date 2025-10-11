Trasporto marittimo, numeri record di Apt che guarda alla gara regionale

GUARDA IL VIDEO Poco più di 38 mila passeggeri e quasi 6mila biciclette. Sono i numeri del trasporto marittimo gestito da Apt sulle linee Trieste Grado, Aquieleia Grado e Lignano Grado. La presidente, Caterina Belletti, ha sottolineato come, dopo un avvio complesso e l’incidente del 2024, ovvero il naufragio dell’Audace, oggi il lavoro è stato premiato dai numeri così come il coraggio di aver scommesso sulla Aquileia Grado che per molti sarebbe stato un buco nell’acqua. In realtà, come anticipato da Telefriuli un mese fa, il pacchetto di gare del trasporto marittimo verrà gestito dalla Regione a partire dal prossimo anno con una nuova gara complessiva, gara alla quale guarda con interesse anche la stessa Apt.