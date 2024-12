Trasporto pubblico urbano, presto saranno 150 le fermate accessibili a Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Comune di Udine ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica da 226mila euro per un intervento volto a migliorare accessibilità, sicurezza e comfort delle fermate del trasporto pubblico locale.

L’obiettivo principale è eliminare le barriere architettoniche e garantire fermate adeguate agli standard moderni. Verranno realizzate rampe per facilitare l’accesso alle carrozzine e verranno introdotti percorsi tattilo-plantari per aiutare l’orientamento delle persone ipovedenti. L’intervento prevede anche l’installazione di nuove pensiline con sedute, l’illuminazione e la dotazione tecnologica, compresi pannelli led per fornire informazioni in tempo reale sugli orari delle linee.

Saranno interessate tra le altre due fermate in Viale della Vittoria, tre in viale Volontari della Libertà e una in via Percoto. Prevista anche la sistemazione di quelle in Via Liguria e, in viale Monsignor Nogara, quelle vicine al cimitero di San Vito e alle scuole Marinoni e Stringher.

L’amministrazione comunale ricorda che le fermate accessibili nel sistema di trasporto pubblico urbano oggi sono 142, 32 delle quali sono state messe in funzione dalla giunta De Toni, la maggior parte nel corso del 2024. Con gli otto interventi in programma si arriverà a 150.

“Questo intervento fa parte di un impegno complessivo concreto da parte dell’Amministrazione per rendere Udine una città più accessibile e inclusiva – commenta l’assessore alla viabilità e opere pubbliche Ivano Marchiol – con servizi in grado di rispondere alle esigenze di tutti, dai più giovani agli anziani, dalle famiglie alle persone con disabilità”.