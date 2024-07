Trasporto: sciopero di 4 ore domenica 7 luglio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si prospetta una domenica difficile per chi usufruisce del trasporto pubblico locale. Il sindacato Orsa ha indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 18 alle 22, in segno di protesta contro il mancato rinnovo del contratto di lavoro del comparto scaduto nel 2023.

In Fvg i disagi maggiori dovrebbero riguardare soprattutto chi rientra dalle località balneari. Nella nostra regione l’Orsa sta raccogliendo un numero crescente di consensi soprattutto all’interno di arriva Udine – spiega il segretario del Fvg Claudio Caporale sottolineando che prossimamente saranno organizzate manifestazioni di protesta a livello locale se non saranno risolte questioni sollevate da temo.

Ultima tra queste la gestione degli orari delle biglietterie urbane ed extraurbane distribuite sul territorio che non rispecchia le esigenze dei residenti e dei turisti sia in città che nel località balneari. -Il biglietto si può acquistare anche sul bus pagando due euro in più, ma questa -commenta Caporale- non è una soluzione adeguata. E’ inutile creare nuove linee conclude- se non si garantisce un servizio completo” .