Cronaca Trasporto scolastico, Amirante: “Troveremo le soluzioni” Andrea Pierini 28 Agosto 2026 Autore: Andrea Pierini 28 Agosto 2026 2 GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Trieste Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Tragedia sulla Pontebbana, scomparsa anche la sorellina di Noemi articolo successivo Scuole a Udine, il trasporto degli studenti allarma le famiglie Potrebbe interessarti anche Province: le competenze si arricchiscono dell’Urbanistica 28 Agosto 2026 Regione, progetto con UniUd per fare studiare stranieri in Fvg 28 Agosto 2026 Controesodo: domani e domenica attesi 340mila transiti 28 Agosto 2026 Caro carburante, la Regione convoca le categorie 28 Agosto 2026 Dengue, nuovo caso a Trieste, è l’ottavo in Fvg 28 Agosto 2026 Una regia occulta sceglieva gli anziani da truffare: arrestato 54enne 28 Agosto 2026