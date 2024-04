Tratta dei migranti: scoperta un’organizzazione internazionale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un’associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone e all’immigrazione clandestina che dalla Romania faceva entrare illegalmente in Italia e Austria i migranti provenienti dalla rotta balcanica.

E’ quella che è stata scoperta dai carabinieri del Ros in collaborazione con la Brigata di ltta alla criminalità organizzata di Brasov.

Contestualmente sono stati emessi dieci provvedimenti cautelari a carico di 10 persone residenti in Romania e a 2 perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati residenti in Austria.

L’operazione “Déjà-Vu”, coordinata dalla Procura di Udine, è stata avviata dopo il rintraccio di 45 migranti sul confine italo-sloveno, in prossimità del territorio del comune di Cividale del Friuli, al fine di accertare l’eventuale esistenza di una più ampia e ramificata organizzazione. Nell’immediato erano state denunciate due persone: una di nazionalità egiziana, l’altra pakistana.

Gli approfondimenti svolti nella prima fase dell’indagine hanno evidenziato i collegamenti di uno dei soggetti denunciati con una più vasta organizzazione specializzata nel trasporto di migranti con base in Romania.

I successivi accertamenti, svolti con la polizia rumena, hanno

consentito di ricostruire gli assetti di un’associazione criminale transnazionale dedita alla tratta di persone e all’immigrazione clandestina, di identificare i vertici in 3 pakistani residenti in Romania e altri 15 tra pakistani e rumeni incaricati della gestione e del trasporto dei migranti in territorio romeno, italiano e austriaco.

I migranti stessi venivano prima fatti entrare in Romania, utilizzando visti di lavoro per assunzioni fittizie, per poi essere trasferiti, nascosti a bordo di mezzi pesanti, in Italia ed Austria con la collaborazione di altri sodali pakistani e rumeni.