Tratta di esseri umani, arrestati due afgani nel Goriziano

Pendeva su di loro un mandato di arresto europeo, richiesto dal Tribunale di Prima Istanza di Anversa, in Belgio. Per questo motivo sono stati arrestati in provincia di Gorizia due cittadini afghani accusati di Associazione a delinquere finalizzata alla tratta di essere umani aggravata. Secondo le accuse delle autorità belghe, i soggetti arrestati, sebbene stanziali in Italia, sarebbero da considerarsi membri di un’organizzazione transnazionale e coinvolti nel trasferimento dei migranti in vari Paesi europei, in particolar modo verso il Belgio ed il Regno Unito. Tutte le attività delinquenziali, oltre ad essere particolarmente violente, venivano spesso documentate con video e/o foto sui principali social network. I due afgani sono stati fermati durante uno dei servizi per il contrasto ai sovraffollamenti abitativi e delle omesse comunicazioni di ospitalità che l’Arma sta effettuando, già dallo scorso anno, con la collaborazione delle Polizie Locali e degli Uffici Anagrafe, nei principali centri della provincia goriziana.