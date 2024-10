Tratta di esseri umani, in Fvg aumenta lo sfruttamento lavorativo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Uomini e donne, provenienti da Paesi lontani, sempre più sfruttati in ambito lavorativo e sessuale anche in Friuli Venezia Giulia. In occasione della 18° Giornata Europea contro la Tratta di Esseri Umani, è stato presentato il report sulla situazione attuale del progetto regionale “Il FVG in rete contro la tratta” nel Friuli Occidentale curato da Nuovi Vicini e dal Comune di Pordenone.

Crescono che gli sfruttamenti per matrimoni forzati e servitù domestica. In regione, dal 2016 al 2023, sono state prese in carico dai progetti di accoglienza 202 persone, di cui 156 donne, 36 uomini e 10 transessuali. Il 47% aveva meno di 30 anni. Nel 74,75% si trattava di sfruttamento a fini sessuali, ma lo sfruttamento per fini lavorativi (19,31%) è andato aumentando negli ultimi anni. Fondamentale nel contrastare il fenomeno è stata la segnalazione delle potenziali vittime da parte degli enti del privato sociale (30,20%), forze dell’ordine (10,89%), conoscenti delle vittime (9,90%).