Tratti in salvo gli escursionisti bloccati sul torrente Uque

Si è concluso intorno alle 18 di ieri il recupero dei due escursionisti rimasti bloccati sopra il torrente Uque durante una passeggiata iniziata al rifugio Nordio e che sarebbe poi proseguita con un itinerario ad anello ritornando al Rifugio.

I due giovani, di Trieste, ad un certo punto hanno cercato una scorciatoia per raggiungere il sentiero di rientro attraversando il torrente Uque e sono rimasti bloccati su rocce scivolose e su terreno impervio. Indossavano calzature non adeguate e inoltre le rocce erano scivolose per la pioggia nel frattempo scesa con un temporale.

Nonostante le precipitazioni, i soccorritori li hanno raggiunti e assicurati con la corda, calandoli per una cinquantina di metri fino al letto del torrente, dal momento che sarebbe stato più complesso farli risalire. Una volta sul fondo, l’intervento si è prolungato più del previsto perché lungo il corso del Rio c’erano molti detriti e piante da scavalcare. I due triestini e i soccorritori sono infine arrivati sani e salvi al rifugio.