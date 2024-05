Trattore carico di lega si rovescia sul pendio, ferito 38enne

Un uomo di 38 anni, di Spilimbergo, è stato soccorso questa mattina dopo che il trattore sul quale viaggiava, carico di legna, si è rovesciato su un ripido pendio. L’incidente si è verificato lungo una strada forestale, in località Chiaulus a Verzegnis. L’uomo, che lavora per una ditta del Tolmezzino, specializzata nel taglio e nel trasporto di tronchi di legno, è stato trovato dal titolare dell’impresa a terra vicino al mezzo.

I vigili del fuoco hanno prestato i primi soccorsi all’infortunato, poi all’arrivo del personale sanitario hanno adagiato l’uomo sulla barella. Dopo aver allestito un sistema di corde e ancoraggi, hanno trasportato il 28enne fino alla strada forestale dov’è stato preso in carico dal personale sanitario e quindi elitrasportato all’ospedale di Udine. Ha riportato un trauma cranico e varie ferite ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri del Radiomobile di Tolmezzo.