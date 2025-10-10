Trattore fuori strada a Fagagna: rimorchio si rovescia in via Spilimbergo

Un incidente ha causato rallentamenti al traffico questa mattina nella zona industriale di Fagagna. Intorno alle 10:30, il conducente di un trattore ha perso il controllo del mezzo in via Spilimbergo. Il veicolo è finito fuori dalla carreggiata all’uscita della grande rotonda tra Ciconicco e San Vito, provocando il ribaltamento del pesante rimorchio sul fianco sinistro. Fortunatamente il conducente del trattore non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale rispettivamente per il recupero dei due mezzi e per la gestione del traffico.