E’ finito nel dirupo mentre era alla guida di un trattore agricolo trainante un rimorchio. E’ accaduto attorno alle 11 di questa mattina ad un uomo che stava percorrendo una strada in mezzo ai boschi di Dogna. L’autista del mezzo, rimasto ferito, è stato soccorso da personale sanitario e dai Vigili del Fuoco di Pontebba intervenuti anche per mettere in sicurezza l’area e recuperare il trattore.