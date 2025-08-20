Trattore posteggiato si aziona e si schianta in strada, evitato il peggio

Un trattore con carrello, parcheggiato in pendenza in località Borgo Pitagora, ha preso improvvisamente velocità, precipitando poi sulla strada provinciale sottostante. L’incidente, per fortuna, non ha coinvolto altre persone o veicoli, evitando così conseguenze più gravi.

I fatti sono accaduti ieri pomeriggio,19 agosto. Il mezzo agricolo, che si trovava fermo nel piazzale di un’abitazione, ha iniziato a muoversi, probabilmente a causa di un guasto meccanico. La corsa in discesa si è interrotta con l’impatto sulla strada principale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Maniago, che hanno lavorato per mettere in sicurezza il trattore. Per le operazioni di recupero, i pompieri hanno richiesto l’intervento di un’autogru dal comando provinciale, usata per sollevare il mezzo e caricarlo su un pianale. Le operazioni sono state complesse ma hanno permesso di rimuovere il veicolo in sicurezza. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri per i rilievi di competenza e per gestire la viabilità.