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Cronaca

Trattore rovesciato, allarme inquinamento ad Aviano

Per lo sversamento di una vasta macchia d'olio.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Sono terminate nella tarda serata di ieri le delicate operazioni di contenimento e bonifica di una vasta macchia d’olio che si era sprigionata dal trattore che nel pomeriggio, in via del Santuario ad Aviano, era uscito di strada ribaltandosi lateralmente con un rimorchio di legna.

Il conducente, un uomo di 62 anni del posto, era stato elitrasportato in condizioni gravi all’ospedale di Udine. Personale della polizia locale e dell’ufficio manutenzioni del Comune di Aviano ha a lungo operato per ripristinare i parametri di sicurezza del manto stradale e la regolare circolazione dei veicoli che, a causa dell’incidente, era stata interrotta.

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